Фанагорийские казармы МГТУ им. Н.Э. Баумана стали лауреатом конкурса «Московская реставрация»

Мэром Москвы Сергеем Собяниным объявлены лауреаты ежегодного конкурса «Московская реставрация». Уникальный объект — Фанагорийские казармы, реставрация которого завершена в сентябре текущего года — был отмечен в номинации «За лучшую организацию ремонтно- реставрационных работ», сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
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