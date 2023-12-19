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Фанагорийские казармы МГТУ им. Н.Э. Баумана стали лауреатом конкурса «Московская реставрация»

Фанагорийские казармы МГТУ им. Н.Э. Баумана стали лауреатом конкурса «Московская реставрация»

Мэром Москвы Сергеем Собяниным объявлены лауреаты ежегодного конкурса «Московская реставрация». Уникальный объект — Фанагорийские казармы, реставрация которого завершена в сентябре текущего года — был отмечен в номинации «За лучшую организацию ремонтно- реставрационных работ», сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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