«Арсенал» арендует у «Борнмута» экс-вратаря «Барселоны»

«Арсенал» договорился о подписании вратаря «Борнмута» Норберто Нето на правах аренды, сообщает The Athletic.
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