Трамп: Зеленский стремится создать проблемы для США и мира

Создать проблемы для всего мира, в частности для США, желает президент Украины Владимир Зеленский, заявил американский лидер Дональд Трамп 10 октября на базе Эндрюс в штате Теннесси журналистам.
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