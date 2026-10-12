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Регионы России

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Тибо Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2028 года

Тибо Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2028 года

Тибо Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. За это время он завоевал с клубом 12 трофеев, среди которых три титула чемпионата Испании и два Кубка Лиги чемпионов.

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