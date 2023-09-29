Гороскоп для Близнецов на октябрь 2023 года

Октябрь станет для Близнецов временем разных приятных активностей. Совместные поездки в компании близких и друзей, отдых на природе или душевный разговор за чашкой чая – все будет вдохновлять и наполнять.
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