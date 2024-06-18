Смотрели друг на друга, но так и не решились поговорить: Чонгук и Ви странно повели себя на личной встрече в компании

После того как в сети появилось фото всего состава группы BTS и, при этом, предположительно, что эта встреча состоялась недавно, АРМИ начали просить анонимных авторов разузнать о том, когда виделись ребята, при каких условиях и произошло ли в тот день что-то интересное.
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