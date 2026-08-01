Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин обвиняет Трампа в предательстве из-за войны

Бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин выступила с резким заявлением в адрес президента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении предвыборного обещания не втягивать страну в зарубежные военные конфликты.
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