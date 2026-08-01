Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

365 подписчиков

Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин обвиняет Трампа в предательстве из-за войны

Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин обвиняет Трампа в предательстве из-за войны

Бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин выступила с резким заявлением в адрес президента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении предвыборного обещания не втягивать страну в зарубежные военные конфликты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии