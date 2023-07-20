СNN: власти США на этой неделе объявят еще об одном пакете военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов

Власти Соединенных Штатов на текущей неделе сделают объявление еще об одном пакете военной помощи киевской стороне в размере 400 млн долларов.
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