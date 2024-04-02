Не поладят: знаки зодиака, которые ненавидят друг друга Алёна Юрьева Поиск совместимости по знакам зодиака может быть захватывающим приключением, но что делать, если вы обнаружите, что ваш знак противоположен знаку вашего партнера? Это может означать, что у вас есть непереносимость.