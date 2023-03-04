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Формула-3. Бахрейн. Марти выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 17-й

Формула-3. Бахрейн. Марти выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 17-й

Пилот «Кампоса» Хосеп Мария Марти одержал победу в первой гонке «Формулы-3» сезона-2023. В борьбе за первое место Марти опередил и сдержал гонщика «МП Моторспорт» Франко Колапинто, третьим стал Кайо Коллет из «Ван Амерсфорт».

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