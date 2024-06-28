В Прикамье депутата оштрафовали за растрату бюджетных денег на отдых с семьей

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ОКРУГ, 28 июня, ФедералПресс. По решению Лысьвенского городского суда директор МБУ «ЛГО «Комбинат благоустройства» и по совместительству депутата местной думы Алексея Бояршинова оштрафовали за растрату бюджетных денег.
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