Медведев: многие иностранные компании покинули российский рынок из-за давления

Иностранные компании были вынуждены покинуть российский рынок из-за давления своих властей. Причем многие делали это без большого желания, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
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