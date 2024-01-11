Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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ТРАВИВШАЯ РУССКИХ ПОЭТЕССА СПЕШНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ. ИЗ ИЗРАИЛЯ НА ЗАРАБОТКИ

ТРАВИВШАЯ РУССКИХ ПОЭТЕССА СПЕШНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ. ИЗ ИЗРАИЛЯ НА ЗАРАБОТКИ

Сбежавшая из России в Израиль поэтесса, которая неоднократно оскорбляла русских своими русофобскими стишками, внезапно засобиралась с "гастролями" в Москву.

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