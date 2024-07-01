ИИ превратил Скорпион и Саб-Зиро из Mortal Kombat в ужасающих зомби и показал, как о...

ИИ превратил Скорпион и Саб-Зиро из Mortal Kombat в ужасающих зомби и показал, как они стали выглядетьЭнтузиаст с ником insertitle99 воспользовался искусственным интеллектом, чтобы сгенерировать зомби-версии Скорпиона и Саб-Зиро из популярной серии файтингов Mortal Kombat.