«Даже мама ничем не смогла помочь»: гастроли Кристины Орбакайте вновь потерпели крах

Кристина Орбакайте уже много лет живет в соединенных штатах. Если до начала специальной военной операции, к артистке относились с пониманием, то теперь, когда вся её семья, включая звездную маму, разбежалась из России по разным странам, публика настроилась к ней негативно.
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