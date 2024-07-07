Лавров: без целенаведения США ракеты ВСУ не долетели бы до регионов РФ

Ракеты военных Вооруженных сил Украины (ВСу) не долетели бы до российских регионов без прямого участия США в целенаведении и подготовке данных со спутников для киевского режима, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии