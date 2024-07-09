Sky News: визит Моди в Россию стал сигналом от Путина для саммита НАТО

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию стал сигналом от Владимира Путина для саммита НАТО о том, что, несмотря на усилия Запада по изоляции, Москва имеет много друзей и международных партнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии