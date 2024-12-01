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Артета о 5:2 с «Вест Хэмом»: «Сумасшествие. «Арсенал» должен управлять игрой, и мы хорошо справились»

«Это было сумасшествие, мы начали игру очень хорошо. Мы забили три быстрых гола, потом соперник забил, затем еще раз – и игра началась.

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