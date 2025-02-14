В Петербурге движение по основному ходу ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу будет закрыто с 15 до 17 февраля

С 23:00 до 6:00 В Петербурге в связи с обновлением автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения, движение по основному ходу южного участка ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу в северном направлении будет закрыто.
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