В России рассказали о попадающих в ловушки ВСУ жителях Курской области

Вооруженные силы (ВС) России научились бороться с ловушками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, однако на них попадаются мирные жители, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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