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Аргументы и Факты

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Додик назвал смерть Младича в тюрьме ООН умышленным убийством

Додик назвал смерть Младича в тюрьме ООН умышленным убийством

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик 27 августа заявил, что смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича была умышленным убийством.

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