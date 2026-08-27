Додик назвал смерть Младича в тюрьме ООН умышленным убийством

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик 27 августа заявил, что смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича была умышленным убийством.
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