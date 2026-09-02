Михаил Делягин высказался о планах по разрушению России. Он отметил, что отечественную экономику держат на аппарате ИВЛ, чтобы она дотянула до 2030-го, "когда на нас, по планам Запада, нападёт НАТО".
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