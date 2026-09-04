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Посольство РФ: места дислокации дальнобойных систем в ФРГ будут законными целями

Посольство РФ: места дислокации дальнобойных систем в ФРГ будут законными целями

Возможные места размещения дальнобойных систем в ФРГ станут законными целями России. Об этом заявили дипломаты посольства РФ в Берлине в беседе с «Известиями» .

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