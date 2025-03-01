На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков

Штурмовики Вооруженных сил России (ВС РФ) начали активно использовать FPV-дроны во время атак. Эта тактика позволяет наносить более эффективные и быстрые удары по позициям противника, написал журнал Forbes.
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