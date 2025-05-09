Путин: РФ останется несокрушимой преградой для поборников нацизма

Россия останется несокрушимой преградой на пути поборников нацизма, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
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