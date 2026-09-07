North Korea commissions second nuclear-capable naval destroyer

North Korea commissioned its second 5,000-ton destroyer, state media reported Monday, as leader Kim Jong Un called for further strengthening the country's naval power.
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