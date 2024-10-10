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Депутат Верховной рады: Ещё один Patriot ВСУ повреждён из-за IQ генералов

Депутат Верховной рады: Ещё один Patriot ВСУ повреждён из-за IQ генералов

На Украине обсуждают вчерашние кадры Минобороны России с ударом по зенитному ракетному комплексу «Искандер» в нескольких километрах к юго-западу от Днепра (Днепропетровска).

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