Миссия России при ООН осудила убийство главы политбюро ХАМАС

Полянский назвал произошедшее попыткой втянуть Иран в региональную конфронтацию Россия осуждает убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и считает произошедшее попыткой втянуть Иран в региональную конфронтацию.
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