В США посол Украины Маркарова призвала подвергнуть санкциям все российские банки

Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила настойчивую необходимость для Соединенных Штатов предпринять решительные меры в рамках предстоящего пакета санкций, в том числе направленных на все российские банки.
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