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Царьград

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Эксперт: скорость ходьбы может говорить о возможной продолжительности жизни

Эксперт: скорость ходьбы может говорить о возможной продолжительности жизни

Названо время, за которое здоровый человек обычно проходит расстояние в четыре метра.Скорость обычной ходьбы может служить простым индикатором общего состояния организма и даже косвенно указывать на ожидаемую продолжительность жизни.

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