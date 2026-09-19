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Врач Литвиненко: гиподинамия повышает риски инфаркта и инсульта

Врач Литвиненко: гиподинамия повышает риски инфаркта и инсульта

Врач-ортопед Андрей Литвиненко предупредил, что ежедневная малоподвижность и отказ от прогулок повышают риски для опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

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