Голикова анонсировала выплаты студентам в 15 регионах России

С 2026 года студенческие семьи в 15 регионах России получат выплаты от 200 тысяч рублей за рождение ребёнка.
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