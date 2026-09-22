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Царьград

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Голикова анонсировала выплаты студентам в 15 регионах России

Голикова анонсировала выплаты студентам в 15 регионах России

С 2026 года студенческие семьи в 15 регионах России получат выплаты от 200 тысяч рублей за рождение ребёнка.

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