В Самаре прокуратура обязала установить звуковую сигнализацию на светофорах

Нарушения были выявлены в Промышленном районе города.По информации, предоставленной региональной прокуратурой, на перекрестках проспекта Кирова и улицы Молодежной, а также на Георгия Димитрова, 112 и Аминева, где расположена школа №102, была выявлена серьезная проблема: отсутствие звуковой сигнализации светофоров.