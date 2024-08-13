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В Самаре прокуратура обязала установить звуковую сигнализацию на светофорах

В Самаре прокуратура обязала установить звуковую сигнализацию на светофорах

Нарушения были выявлены в Промышленном районе города.По информации, предоставленной региональной прокуратурой, на перекрестках проспекта Кирова и улицы Молодежной, а также на Георгия Димитрова, 112 и Аминева, где расположена школа №102, была выявлена серьезная проблема: отсутствие звуковой сигнализации светофоров.

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