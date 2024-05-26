Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов

Наталья Волкова

А зачем нам перечислять кто кого избил или зарезал? Мы и так знаем что от этих бабуинов одни проблемы. Я б с удовольствием прочла бы о том сколько человек выселили. Но похоже только заселяют . Уже возникает ощущение что не они среди нас а мы среди них. Доиграются чиновники, которым все мало.