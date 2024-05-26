В последние месяцы буквально на глазах в России обострилась проблема с мигрантами в связи с совершаемыми ими преступлениями.
Следственный комитет России фиксирует неуклонный рост преступлений мигрантов
Комментарии
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Алекс Архипов
Что-то вдруг?
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12 час.
Ваша Светлость
Фиксируют, щечки пузырят, пальчиком грозят... А слабо взять и тупо всю грязь загрузить в вагоны и отправить к ишакам в кишлаки!!!!! Когда, бл....! Диаспоры приравняют к ОПГ!???
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10 час.
Наталья Волкова
А зачем нам перечислять кто кого избил или зарезал? Мы и так знаем что от этих бабуинов одни проблемы. Я б с удовольствием прочла бы о том сколько человек выселили. Но похоже только заселяют . Уже возникает ощущение что не они среди нас а мы среди них. Доиграются чиновники, которым все мало.
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5 час.
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