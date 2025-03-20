Avia.pro - СМИ Судьба стендап-комика Артемия Останина в последние дни оказалась в эпицентре громкого скандала.
Белорусские силовики перестарались и якобы сломали рёбра и позвоночник комику Останину при задержании и попытке сбежать из РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АХ
Александр Харченко
Мало поломали, нужно было еще шею свернуть
Ответить
2 час.
Alex Nемо
Интересно вот с медицинской точки зрения - как может человек со СЛОМАННЫМ позвоночником вообще ходить? Лично мне и никому из моих знакомых медиков, даже военных медиков, таких случаев вспомнить не удалось... Ну побили его слегка, чтобы не сопротивлялся, может даже по рёбрам дали - заслужил. Но утверждать что у него сломан позвоночник, это уже перебор со стороны переусердствовавших адвокатов. И очень странную позицию заняла прокуратура. Может этого кадра уже отмазывать начали?
Ответить
1 час.
Дуня Веникова
Уж лучше бы он ,как большинство стендаперов шутил про письки-сиськи и ху... .
Ответить
1 час.
Свежие комментарии