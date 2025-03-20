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Белорусские силовики перестарались и якобы сломали рёбра и позвоночник комику Останину при задержании и попытке сбежать из РФ

Белорусские силовики перестарались и якобы сломали рёбра и позвоночник комику Останину при задержании и попытке сбежать из РФ

Avia.pro - СМИ Судьба стендап-комика Артемия Останина в последние дни оказалась в эпицентре громкого скандала.

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Комментарии
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АХ
Александр Харченко
Мало поломали, нужно было еще шею свернуть
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2 час.
Alex Nемо
Интересно вот с медицинской точки зрения - как может человек со СЛОМАННЫМ позвоночником вообще ходить? Лично мне и никому из моих  знакомых медиков, даже военных медиков, таких случаев вспомнить не удалось... Ну побили его слегка, чтобы не сопротивлялся, может даже по рёбрам дали - заслужил. Но утверждать что у него сломан позвоночник, это уже перебор со стороны переусердствовавших адвокатов.  И очень странную позицию заняла прокуратура. Может этого кадра уже отмазывать начали?
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1 час.
Дуня Веникова
Уж лучше бы он ,как большинство стендаперов шутил про письки-сиськи и ху... .
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1 час.
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