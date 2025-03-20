В Смоленске полицейские провели профилактическое занятие для подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, в рамках комплексной операции «Чистое поколение – 2025»

Сотрудники полиции в ходе реализации межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025» продолжают мероприятия в сфере профилактики негативных явлений среди молодежи.
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