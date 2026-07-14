Минниханов поприветствовал участников олимпиады геологов в Альметьевском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников XII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов, которая проходит в детском оздоровительном лагере «Солнечный» в Альметьевском районе.
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