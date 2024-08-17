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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Советница Куйвашева решила забрать у мэра Екатеринбурга бюджеты, он ответил в День города

Подготовка Дня города в Екатеринбурге проходила в условиях большой кулуарной интриги. По данным URA.RU, неофициальная советница губернатора Евгения Куйвашева — Аксана Панова — решила перехватить у мэра Алексея Орлова бюджеты на организацию крупных событий.

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