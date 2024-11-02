Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Частые аварии на водопроводных сетях в различных регионах Крыма происходят из-за большого износа труб, многие из которых были проложены еще в 1960-1970-х годах и с тех пор капитально не ремонтировались.