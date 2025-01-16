Самое быстрое гадание: тест в один клик, чтобы узнать, когда у вас появится ребёнок

Выберите карту и мы вам скажем, когда вы станете мамой Практически весь январь, начиная с Рождественского сочельника 6 января и до Крещения 19 января на Руси было принято гадать, чтобы узнать свою судьбу.
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