Фермеры Крыма будут торговать саженцами, мясом и яйцами на трёх ярмарках

В Симферополе откроются три масштабные ярмарки крымских сельхозтоваропроизводителей. 29 марта проведение агроярмарок планируется на следующих улицах: улица Севастопольская, 80,3; улица Киевская, 117; перекрёсток улиц Кечкеметская и Б.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии