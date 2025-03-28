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Фермеры Крыма будут торговать саженцами, мясом и яйцами на трёх ярмарках

Фермеры Крыма будут торговать саженцами, мясом и яйцами на трёх ярмарках

В Симферополе откроются три масштабные ярмарки крымских сельхозтоваропроизводителей. 29 марта проведение агроярмарок планируется на следующих улицах: улица Севастопольская, 80,3; улица Киевская, 117; перекрёсток улиц Кечкеметская и Б.

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