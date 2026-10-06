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Царьград

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Врач Маматов посоветовал русским брать с собой в самолет массажные мячи

Врач Маматов посоветовал русским брать с собой в самолет массажные мячи

Алексей Маматов, врач восстановительной медицины, дал рекомендации русским пассажирам брать в самолет валики для поясницы и массажные мячики.

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