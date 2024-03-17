5 продуктов из СССР, исчезнувших навсегда. Названия остались, но они уже не те

ТН

Татьяна Недогреева

Я помню и скучаю по тем продуетам. Раза три покупала говяжью тушенку с надписью,что сделано по госту. Но есть ее невозможно. Какая- то рыхлая, как фарш субстанция не известно из чего только не из мяса. Отдала бродячей собаке. Из газировок можно пить за неименим лучшей " груша" и " тетя груша" в стеклянной таре. А от Черноголовки все напитки кислючие и с искусственными добавкоми. За кобасы и говорить нечего. Дерьмо! С каким- бы удовольствием с,есть хочется бутерброд с любительской такой душистой и вкусной. Где это все?