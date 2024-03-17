Steak Lovers
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Steak Lovers

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5 продуктов из СССР, исчезнувших навсегда. Названия остались, но они уже не те

5 продуктов из СССР, исчезнувших навсегда. Названия остались, но они уже не те

Многие с ностальгией вспоминают советские продукты их вкусом и качеством. Например, докторская колбаса или тушенка, ставшие эталоном для сравнения с современными аналогами.

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Комментарии
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Татьяна Недогреева
Я помню и скучаю по тем продуетам. Раза три покупала говяжью тушенку с надписью,что сделано по госту. Но есть ее невозможно. Какая- то рыхлая, как фарш субстанция не известно из чего только не из мяса. Отдала бродячей собаке. Из газировок можно пить за неименим лучшей &quot; груша&quot; и &quot; тетя груша&quot; в стеклянной таре. А от Черноголовки все напитки кислючие и с искусственными добавкоми. За кобасы и говорить нечего. Дерьмо! С каким- бы удовольствием с,есть хочется бутерброд с любительской такой душистой и вкусной. Где это все?
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