Бюджет получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах

В федеральный бюджет заложены доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в объеме 46,5 млрд рублей в 2024-м, 46,8 млрд в 2025-м и 47,2 млрд в 2026-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
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