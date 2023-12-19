Бюджет получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах

В федеральный бюджет заложены доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду в объеме 46,5 млрд рублей в 2024-м, 46,8 млрд в 2025-м и 47,2 млрд в 2026-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.