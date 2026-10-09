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Царьград

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Блогер Frame Tamer сообщил об операции после травмы пальца

Блогер Frame Tamer сообщил об операции после травмы пальца

Русский блогер Александр Ермолаев, известный как Frame Tamer, перенёс операцию из-за травмы пальца. В своём Telegram-канале он рассказал о необходимости прививки от столбняка и МРТ.

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