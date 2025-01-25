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ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами два населенных пункта Белгородской области.Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал подробности происшествий.

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