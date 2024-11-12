В Fortnite вернется оригинальная карта Компания Epic Games решила вернуть игроков в ...

В Fortnite вернется оригинальная картаКомпания Epic Games решила вернуть игроков в классическую королевскую битву Fortnite семь лет спустя и объявила о том, что в игре появится оригинальная карта из первой главы самого первого сезона.
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