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Адебайор: «Пришел на первую тренировку в «Реале» в 8:45, радовался, что первый — оказалось, Роналду уже в бассейне»

Адебайор: «Пришел на первую тренировку в «Реале» в 8:45, радовался, что первый — оказалось, Роналду уже в бассейне»

Бывший тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор, игравший в английской Премьер-лиге за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а также проведший полгода вместе с Криштиану Роналду в мадридском «Реале» на правах аренды, высказался о том, считает ли легендарного португальца величайшим футболистом всех времен.

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