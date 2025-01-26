Бывший тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор, игравший в английской Премьер-лиге за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а также проведший полгода вместе с Криштиану Роналду в мадридском «Реале» на правах аренды, высказался о том, считает ли легендарного португальца величайшим футболистом всех времен.