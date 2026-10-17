Миланский «Интер» одержал волевую победу над «Болоньей» в седьмом туре итальянской Серии «А» - 3:1. Однако встреча на стадионе «Ренато Далль'Ара» запомнилась не только результатом, но и спорным решением главного арбитра Даниэле Довери.
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