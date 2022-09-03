Записаться в ГАИ и обжаловать штрафы онлайн теперь можно в одном приложении в телефоне.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Запись в ГАИ, оплата или обжалование штрафов: «Госуслуги Авто» станет единым сервисом для водителя Приложение «Госуслуги Авто» не имеет аналогов.